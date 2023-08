JMJ. Bispo de Cabinda diz que só seis jovens angolanos estão desaparecidos

O bispo de Cabinda, Angola, afirmou esta terça-feira que só seis jovens peregrinos angolanos se encontram em parte incerta, depois de ter sido noticiado que não é conhecido o paradeiro de 106 peregrinos de Angola e Cabo Verde.







D. Belmiro Chissengueti adiantou essa informação à rádio Renascença, acrescentando nada saber sobre jovens cabo-verdianos "desaparecidos".A informação foi divulgada pela diocese de Leiria-Fátima. Não se considera que os jovens estejam desaparecidos porque entraram com visto válido no espaço Schengen, que assim se mantém durante três meses.O Sistema de Segurança Interna (SSI) adiantou esta segunda-feira que foram tomadas "medidas de monitorização" a nível nacional e internacional, em comunicado. O grupo estava estava "devidamente inscrito" na JMJ e entrou "regularmente e por via aérea em território nacional".O seu paradeiro é desconhecido desde que não realizaram o check-in na diocese de Leiria-Fátima. Os peregrinos seriam acolhidos em três paróquias.Segundo a agência Lusa, pelo menos 1.518 angolanos, residentes em Angola e na diáspora, inscreveram-se para participar na JMJ Lisboa 2023 e a partir de Luanda devem embarcar 518 peregrinos para este encontro com o Papa Francisco. De Cabo Verde, está prevista a participação de um total de 913 cabo-verdianos, incluindo religiosos.As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.