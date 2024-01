Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Movimento garante que a Câmara Municipal de Lisboa tem um contrato com uma empresa de limpeza para que sejam removidos os cartazes. Câmara nega qualquer envolvimento.

Ordem a câmara ou iniciativa de empresa contratada? Quem mandou remover os cartazes do Casa Para Viver

O Movimento Casa Para Viver tem a sua próxima manifestação marcada para o dia 27 de janeiro e acusa a Câmara Municipal de Lisboa (CML) de estar a retirar os cartazes que a publicitam. Apesar de a CML negar todas as acusações feitas pelo movimento através da sua página do Instagram, Rita Silva, uma das porta-vozes, garante à SÁBADO que o movimento sabe que as ordens são da câmara.