Altar-palco mais barato 30%. Passa de 4,2 milhões para 2,9 milhões

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou esta sexta-feira que o palco principal das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) vai ficar mais barato, passando de 4,2 para 2,9 milhões de euros.





Já o palco do Parque Eduardo VII vai ser financiado pelas JMJ, revelou ainda o autarca lisboeta. Infraestrutura vai custar cerca de 400 mil euros, ao invés dos 1,5 a 2 milhões inicialmente previstos.De acordo com Moedas, esta será "uma redução substancial de custos sem comprometer a segurança do evento". Além dos custos reduzidos, a estrutura vai deixar de conseguir albergar as duas mil pessoas previstas, passando apenas para as 1.240. A estrutura vai ainda ficar mais pequena em altura: de nove metros passa para quatro."Temos que perceber que estas reduções vão trazer mais complicações na visibilidade [do evento]", alertou ainda.D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, também falou aos jornalistas e aproveitou para pedir a confiança dos portugueses, quanto aos custos relacionados com o evento. "Dói que pensem que todos somos vigaristas, aldrabões e ladrões", disse o bispo.Em atualização