JMJ. Quase 200 peregrinos com paradeiro desconhecido

Quase 200 peregrinos cabo-verdianos e angolanos, que participam na Jornada da Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, não compareceram na Diocese Leiria-Fátima, revelou hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).







Tiago Petinga/Lusa

Interna (SSI) adiantou esta segunda-feira que foram tomadas "medidas de monitorização" a nível nacional e internacional, em comunicado. O grupo estava estava "devidamente inscrito" na JMJ e entrou "regularmente e por via aérea em território nacional".

Em conferência de imprensa, a inspetora coordenadora superior do SEF, Cláudia Rocha, revelou que são 195 jovens, dos quais 168 cabo-verdianos e 27 angolanos.O mais novo destes participantes tem 19 anos, acrescentou.Estes jovens estavam inscritos em atividades na Diocese de Leiria-Fátima, sublinhou."Não compareceram no local onde deviam estar nas suas atividades, mas não significa que não estejam autorizados a permanecer no território", afirmou Cláudia Rocha.Esta terça-feira, o bispo de Cabinda disse que só seis jovens angolanos se encontravam "desaparecidos". O Sistema de SegurançaMais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa de hoje a domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.