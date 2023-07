JMJ: Bordalo II instala "passadeira da vergonha" no palco-altar em crítica ao investimento

O artista Bordalo II estendeu uma "passadeira da vergonha", composta por representações de notas de 500 euros, no palco-altar no Parque Tejo, em Lisboa, numa crítica aos "milhões do dinheiro público" investidos para receber o Papa na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).





A instalação intitulada "Walk of Shame" ("passadeira da vergonha", numa tradução livre para português], composta por reproduções 'gigantes' de notas de 500 euros em sequência, foi divulgada pelo artista português na rede social Instagram, com imagens da produção e instalação no palco-altar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo."Num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a 'tour' da multinacional italiana. Habemus Pasta", pode ler-se na publicação do artista.O palco-altar no Parque Tejo esteve envolvido numa polémica sobre o seu custo, que resultou, em fevereiro, na redução do valor de 4,2 milhões de euros para 2,9 milhões - assegurados pela Câmara de Lisboa.Bordalo II também chamou a atenção para os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, através de uma instalação, em outubro, intitulada "Cruzes, Credo, Canhoto".Essas obras eram compostas por sinais de trânsito de alerta para menores, na proximidade de igrejas na zona de Santa Maria Maior, em Lisboa, cruzes colocadas dentro de uma igreja, uma feita de peluches para crianças e outra com um 'bebé de plástico' com uma coroa de arame farpado na cabeça.Artur Bordalo (Bordalo II - o primeiro era o avô, o artista plástico Real Bordalo), nascido em Lisboa, em 1987, começou pelo 'graffiti', que o preparou para o trabalho pelo qual se tornou conhecido: esculturas feitas com recurso a lixo e desperdícios.Nos últimos anos, Bordalo II tem 'espalhado' animais um pouco por todo o mundo.Em Portugal, é possível ver-se animais criados por Bordalo II em cidades como Lisboa, Estarreja, Loures, Vila Nova de Gaia, Faro, Coimbra, Águeda e Covilhã.Em março, apresentou em São Paulo cerca de 40 obras inéditas, na exposição "Bicho Homem", a primeira que faz em solo brasileiro.Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, com o Papa Francisco, de 01 a 06 de agosto.O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.Segundo a agenda, o Papa Francisco irá estar duas vezes no Parque Tejo: A 5 de agosto, para uma vigília às 20h45, e no dia seguinte, às 09:00, para a celebração da Missa de Envio.Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.