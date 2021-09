Autárquicas 2021. Quantas e que câmaras mudaram de partido?

Desde 2013, ano em que entrou em vigor a limitação de mandatos, que não havia tantas mexidas em câmaras municipais: 72. Évora foi o distrito com mais mudanças, Porto, Setúbal e Castelo Branco só tiveram uma. Veja o mapa com todas as autarquias que mudaram de poder.

Foi uma noite que começou rosa e acabou laranja: o PSD saiu destas eleições autárquicas como o grande vencedor da noite, conquistando 13 autarquias ao PS a solo e 11 como coligação, além de outras seis que eram de independentes, CDU e Nós, Cidadãos. Os sociais-democratas têm hoje mais 13 câmaras do que há quatro anos, numas autárquicas que tiveram o terceiro maior número de mexidas deste milénio: 72, apenas atrás das 90 mudanças de 2013 e das 75 de 2001.

O PS continua a ser o partido com mais autarquias em todo o país: são 154 câmaras, menos cinco do que as conquistadas em 2017, com o PSD a conseguir 74 autarquias em nome próprio, menos cinco que há quatro anos, mas a vencer 37 câmaras em coligação com o CDS e outros partidos, mais 18 que nas últimas eleições.

Veja o mapa com as mudanças de autarquias em 2021 e compare os resultados das eleições com os de 2017 e 2013.