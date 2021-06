Os apoios 'fora da caixa' de João Ferreira

Associações de luta antirracista, antigos apoiantes do BE e do PS. A lista de apoios a João Ferreira em Lisboa tem surpresas. E até Ana Drago já apareceu numa ação da campanha.

Não são raras as vezes em que os adversários descrevem João Ferreira como "ortodoxo". Mas o candidato da CDU à Câmara de Lisboa está a trazer para a campanha apoios inesperados, fora da esfera comunista.

Numa campanha muito limitada pela pandemia de covid-19, Ferreira tem apostado em debates sobre Lisboa e é aí que têm aparecido figuras que poucas vezes são vistas em ações da CDU. Uma delas, talvez a mais surpreendente até agora, foi Ana Drago.

A ex-dirigente do BE foi a uma discussão sobre habitação promovida pela campanha da CDU e até saiu da plateia, para se sentar ao lado do candidato, na parte final, para uma pergunta que se transformou numa intervenção sobre a "financeirização" do imobiliário e a necessidade de um "debate sobre a regulação de rendas".