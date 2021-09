João Ferreira, um homem triste com bons resultados

João Ferreira terá sido um dos vencedores da noite autárquica em Lisboa (à hora a que falou aos jornalistas ainda não eram conhecidos os resultados oficiais), mas refugiou-se na incerteza desses mesmos resultados para fugir a duas grandes questões da noite. A primeira é um possível regresso da direita ao poder (uma derrota em toda a linha da esquerda face às sondagens) e a segunda é o arrependimento por não ter aceitado uma coligação pré-eleitoral com o PS, como foi avançado há meses.



Ainda assim, às 23h30, as projeções apontavam para um reforço da posição da CDU na capital. Não só estava afastado o cenário de perda de um vereador (como algumas sondagens davam como possível), como a coligação teria subido para os dois dígitos na cidade, superando assim os 9,55% que obteve nas Autárquicas em 2017.



O ambiente no edifício da campanha, no chamado Hotel Vitória, na Avenida da Liberdade, foi de silêncio e frieza entre as poucas pessoas presentes – não mais do que 25. A declaração de Jerónimo de Sousa, vista na sala através da televisão, de que as projeções apontavam para um resultado aquém das expetativas, foi apenas a confirmação desse ambiente. A perda de Almada e um possível regresso da direita ao poder em Lisboa foram um balde de água fria.