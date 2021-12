Sete distritos do continente sob aviso laranja devido à agitação marítima forte

Devido à agitação marítima, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão esta quinta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Estes sete distritos vão estar sob aviso laranja por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima, até às 09:00 desta quinta-feira, passando depois a amarelo até às 21:00.O IPMA colocou igualmente sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Beja e Faro devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, até às 21:00 de hoje.Também por causa da agitação marítima, o IPMA colocou a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo a partir das 09:00 de hoje e até às 00:00 de sexta-feira, prevendo-se ondas de norte/noroeste com 4 metros.O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.Devido à agitação marítima, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.A barra de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros.