Governo nomeia ex-cunhada de deputado Pedro Delgado Alves

Depois da mulher do deputado socialista ter sido nomeada para um gabinete governamental, agora foi a ex-cunhada. Nomeações de Paulo Cafôfo também são polémicas.

A vida profissional, pessoal e política de Leonor Rodrigues Serrasqueiro confundem-se. Filha do ex-deputado Fernando Serrasqueiro, secretário de Estado do Comércio de José Sócrates, foi dirigente da Juventude Socialista entre 2016 e 2018, onde presidiu o conselho de jurisdição de Ivan Gonçalves. Após tirar licenciatura em Direito na Universidade Nova de Lisboa, com dois estágios em sociedades de advogados e uma pós-graduação à mistura, surgiu em 2020 uma das primeiras oportunidades de emprego: assessorar o socialista João Couvaneiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Almada, por 1.416 euros.