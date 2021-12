O que faz Miguel Tiago numa câmara da CDU?

"Acho que era óbvio que o meu partido sabia que eu estava livre. Mas se alguém sugeriu o meu nome, não sei. Eu não o fiz." Miguel Tiago diz à SÁBADO, por telefone, que está tranquilo com as prestações de serviço que tem tido desde 2019 com a Câmara Municipal de Sesimbra, uma autarquia nas mãos do seu partido, o PCP (dentro da coligação CDU). Uma relação que começou depois de no verão de 2018 ter abandonado a bancada parlamentar do partido.



O ex-deputado do PCP, que antes de ser político era geólogo, diz que recebeu uma proposta da câmara de Sesimbra para prestação de serviços de assessoria técnica na candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera da UNESCO. "Vi o caderno de encargos, concordei com o vencimento e aceitei."



Como se constata no portal Base, o contrato para a prestação de serviços foi de facto precedido de uma consulta prévia, embora não haja qualquer referência a concorrência, ou seja, quem, além de Miguel Tiago, foi consultado pela câmara para esta prestação de serviços. A Câmara Municipal de Sesimbra, através do gabinete do presidente, não esteve disponível para esclarecimentos sobre este assunto, apesar das várias insistências.