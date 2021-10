Carnide, o único bastião comunista de Lisboa

É a única freguesia da capital que continua a ser liderada pela CDU. As memórias de um presidente barricado no posto dos correios e de outro que ajudou a carregar parquímetros arrancados do chão parecem estar ainda bem vivas. E o trabalho feito nos bairros sociais também ajudou na hora de decidir onde colocar a cruz no boletim de voto das últimas eleições.