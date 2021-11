Juiz Carlos Alexandre critica "gabarolices" dos Comandos e desresponsabiliza instituições

O juiz de instrução Carlos Alexandre considerou as escutas feitas pelo Ministério Público aos arguidos da Operação Míriade, que investiga a rede de tráfico de diamantes, ouro e droga que militares operavam na República Centro-Africana (RCA), "um importante meio de obtenção de prova" para apanhar as "gabarolices" dos arguidos ao telefone, contrariando a tese da ilegalidade das escutas, defendida por alguns arguidos.



"Somos a concordar com o Ministério Público de que se encontram reunidos os requisitos necessários e condições de admissibilidade legal para a autorização de realização de escutas telefónicas", começa Carlos Alexandre no despacho que aplicou medidas de coação a alguns dos arguidos, revelado pelo Diário de Notícias e a que a SÁBADO teve acesso. "O juiz de instrução criminal escutou em demoradas horas, as gírias, a entoação, os apartes, os silogismos de raciocínios que alguns arguidos aqui presentes em contactos entre si e/ou com terceiros desenvolvem, no manuseamento de dinheiros, contratos, contactos, cortesias, tudo de molde a compreender, perante o avassalador acervo de intercepções telefónicas invocadas, disponibilizadas às defesas, pelo Ministério Público nesta sede, como é que os arguidos 'faziam as cousas'", acrescentou.



Há vários exemplos dessas "gírias" e "apartes" a que Carlos Alexandre se refere. Os negócios de diamantes, lê-se no despacho, recorre a "diversas empresas e a documentos negociais internacionais" para criar "uma aparente legalidade". Um exemplo disso é a empresa Apirest Diamond, de Jair Cirilo. "Esta é a empresa que eu tenho aqui para despiste, ok?", ouviu-se durante uma conversa entre Paulo Nazaré e Cirilo. Às vezes, os arguidos foram apanhados em falso: No dia 27 de janeiro deste ano, o advogado e DJ angolano Artur Amorim, que segundo o Ministério Público terá facilitado operações de transferências bancárias e compra de Bitcoin com dinheiro, recebeu um telefonema do seu filho Bruno Amorim que o irritou. "Tenho aqui dez mil euros em notas", disse Bruno ao pai. A resposta de Artur Amorim? "Estás a cometer um erro gravíssimo! (...) estás-me a ligar, eu vou fazer uma coisa, não sou eu, já estás a cometer um crime, pá! Estás a cometer um erro gravíssimo. Estás-me a ligar, pá pensei que tinha filhos mais espertos!"