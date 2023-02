A vida de luxo da última família real portuguesa

Mesmo depois de exilado, D. Manuel II tinha 17 criados e uma casa com um campo de golfe e outro de ténis. O pai, D. Carlos, mandava servir almoços “ligeiros” de 10 pratos e a avó, D. Maria Pia, punha oito homens a carregar um piano a pé por 40 quilómetros.

Não é certo que D. Maria Pia tenha chegado a encomendar 20 vestidos em Paris para a mesma cerimónia e podem ser exagerados os rumores sobre a rainha que, habituada ao luxo da corte italiana, mudava três vezes de roupa na mesma festa, a monarca excêntrica que ia deixando beatas pelo chão enquanto passeava pelo palácio a fumar charutos – com um criado por perto com medo que os tapetes e sofás do Paço da Ajuda pegassem fogo.