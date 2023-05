Voltou a Met Gala. Recorde os looks mais marcantes

A primeira segunda-feira de maio é reservada para um dos eventos mais exclusivos de Nova Iorque: a gala do Metropolitan Museum of Art, ou Met Gala. Em 2023, o evento é dedicado ao estilista Karl Lagerfeld, que morreu em 2019. O museu vai acolher a exposição

Karl Lagerfeld: A Line of Beauty e os convidados foram instados a inspirar os seus looks no estilista alemão, que foi diretor criativo da Chanel e Fendi, entre outras marcas. A exposição mostrará cerca de 150 peças de Karl Lagerfeld.







A gala, cuja anfitriã é a diretora editorial da Vogue Anna Wintour, angaria fundos para o Costume Institute (Instituto do Vestuário) do museu. Os convidados pagam pelo menos 50 mil dólares (46 mil euros) para entrar e a cada ano, mudam os temas e os co-anfitriões: só Anna Wintour permanece desde 1995. Em 2023, a cantora Dua Lipa, a atriz Penélope Cruz, a escritora e atriz Michaela Coel e o tenista Roger Federer são os co-anfitriões.Aos co-anfitriões cabe compor a lista de cerca de 600 convidados, ajudar na decoração e na criação do menu. À gala, segue-se um jantar e uma festa exclusivos, cujos pormenores não são detalhados junto da imprensa, mantendo algum secretismo ao longo dos anos. O evento decorre desde 1948.Recorde alguns dos looks mais inesquecíveis ao longo dos anos, numa seleção feita pela BBC.Cher usou um vestido transparente em 1974 do estilista norte-americano Bob Mackie:A cantora Diana Ross também surpreendeu com este vestido de penas em 1981:Em 2015, a cantora Rihanna optou por este vestido do estilista chinês Guo Pei, quando o tema foi a China.Em 2018, quando o tema foi o catolicismo, a atriz Lena Waithe usou uma capa com as cores do Orgulho LGBT e adicionou faixas negras e castanhas, para simbolizar os problemas que também afetam os LGBTQ+ negros e latinos.Billy Porter foi levado numa plataforma por vários homens em 2019, quando o tema foi Camp. O look inspirado no Egito foi assinado por Ty Hunter.Em 2021, a senadora Alexandria Ocasio-Cortez usou um vestido de Aurora James onde se lia Tax the Rich (Impostos sobre os ricos).Kim Kardashian "desapareceu" em 2021 nesta criação de Balenciaga.Blake Lively destacou-se em 2022 com um vestido do Atelier Versace que se transformou na passadeira vermelha.