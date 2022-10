O trágico destino de D. Manuel II

Perseguido por republicanos e atraiçoado por monárquicos, o exilado Rei D. Manuel II era um homem sensível e amante da cultura. Agora, nos 90 anos da sua morte, o historiador e investigador João Miguel Almeida conta em D. Manuel II – A biografia do último Rei de Portugal como foi a efémera vida do monarca que, com 18 anos, subiu ao trono após uma tragédia – viu o pai, o Rei D. Carlos, e o irmão, o príncipe herdeiro D. Luís Filipe, serem assassinados. “D. Manuel II manteve-se fiel ao sentido de dever com Portugal até ao fim”, diz o autor do livro à SÁBADO.