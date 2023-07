Viajámos até ao século XIX, quando a mulher mais elegante da realeza europeia se refugiou na ilha do Atlântico. A autora do novo romance histórico foi a nossa guia. Veja os vídeos.

São 130 anos que separam a última viagem de Sissi à Madeira, a imperatriz da Áustria, conhecida pela beleza e pelo espírito livre, e a autora de romances históricos Diana de Cadaval (também duquesa). Ambas desceram do ponto mais alto do Funchal, a freguesia do Monte, no típico carrinho de cestos, feito de vime e puxado por dois homens vestidos de branco.