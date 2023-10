Duques de Bragança vão casar a infanta

É já este sábado que a noiva entrará na Basílica de Mafra, com a tiara da Rainha D. Amélia. Esperam-se cerca de 1.200 pessoas na igreja e na rua vai haver festa popular, com ranchos folclóricos, bandeiras da monarquia e merchandising à venda. No jantar de gala para 400 convidados, nos jardins da casa da família, vai servir-se vitela barrosã e robalo.

A duquesa de Bragança começou a fazer os primeiros contactos para os preparativos do casamento da filha, Maria Francisca, no início do ano, logo a seguir ao anúncio do noivado. A partir de abril, deu início às reuniões de coordenação quinzenais com os responsáveis pelo protocolo, a decoração, o catering e a segurança, e, nos dois últimos meses, os encontros passaram a ser semanais. Ao todo, terão sido cerca de 20 reuniões. “A D. Isabel é quem está à frente de tudo e é apoiada por diplomatas, amigos e pessoas competentes na organização do casamento”, garante uma fonte próxima à SÁBADO.