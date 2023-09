Na manhã de 16 de outubro de 1829, aportou na baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, uma fragata vinda da Bélgica, com Amélia de Beauharnais, princesa de Leuchtenberg, a bordo. Tinha 17 anos e era neta da imperatriz Josefina, casada em segundas núpcias com Napoleão Bonaparte. Sem se conter, D. Pedro I (no Brasil, IV em Portugal), então com 30 anos, foi ao encontro da noiva esperada e, dizem, desmaiou de emoção ao ver a beleza da esposa.