Ben Affleck volta a ser o centro das atenções da Internet

Ben Affleck já se havia estabelecido como uma figura da meme culture – imagem, informação ou ideia, de caráter satírico, que se espalha rapidamente na Internet. Desta feita, o ator voltou a captar a atenção do público pelos melhores motivos na gala dos prémios Grammy.







O ator voltou a ser a sensação da internet, desta feita nos Grammys Reuters

O ator de 50 anos foi à cerimónia acompanhar a mulher, Jennifer Lopez, que apresentou o prémio de Melhor Álbum Pop Vocal mas o público não deixou de reparar no ar desinteressado e vazio de Affleck, contrastante com a euforia de Lopez.Tudo começou quando Stevie Wonder subiu ao palco para interpretar Higher Ground, altura em que as câmeras captaram a expressão aborrecida de Ben Affleck. Daqui, a internet foi rápida a reagir e surgiram os primeiros memes."Ele tem sempre cara de quem é obrigado a ir a tudo", lê-se.

"Por pior que esteja a ser o teu dia, garanto-te que não estás tão miserável quanto o Ben Affleck nos Grammys", escreveu o diretor editorial do site Buzzfeed.



A hilariante história das expressões de Ben Affleck começou em 2016 quando "Sad Affleck" – Affleck Triste – se espalhou pela internet. O ator, que então interpretou Batman no filme Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça ao lado de Henry Cavill, surgiu com uma cara de tristeza que rapidamente levou às brincadeiras dos internautas.



A dupla foi questionada sobre as críticas negativas ao filme e, enquanto Cavill respondia às perguntas, Affleck permaneceu em silêncio com um rosto sombrio.





Além deste, surgiram outros memes a partir de uma imagem do ator a carregar embalagens da Amazon enquanto balança um café gelado nas mesmas. A cereja no topo do bolo, contudo, foi uma fotografia sua a fumar, em 2016, com um ar desanimado, que prontamente serviu para vários propósitos.





A descrição diz "quando o teu patrão te marca uma reunião para sexta feira à tarde". A cara de desalento volta agora a repetir-se e tornou o ator um dos pontos altos da noite, especialmente no Twitter, onde se multiplicaram as reações.





"O Ben Affleck quer ir para casa, Jen. Todas as pessoas neste vídeo parecem estar a curtir uma música diferente", escreve uma utilizadora. As restantes reações estão compiladas no hashtag Ben Affleck, que pode ver aqui.