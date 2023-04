Ainda não está nos altares da Igreja, mas pouco falta. Duas ex-jornalistas da SÁBADO reconstituem a história deste clérigo nascido em Alcochete e que, quase 75 anos após a sua morte, continua a ter devotos. O livro Padre Cruz: o Santo do Povo está nas livrarias a partir desta terça-feira, dia 11.

Padre Cruz: cinco histórias do Santo do Povo, que em breve será beatificado

O Padre Cruz morreu há quase 75 anos, ainda não é formalmente santo, mas não lhe faltam devotos. As autoras Ana Catarina André e Sara Capelo, de 36 anos, ambas ex-jornalistas da SÁBADO fizeram um exaustivo trabalho de pesquisa desde 2020 para reconstituírem a vida daquele que é considerado o Santo do Povo e que em breve será beatificado no Vaticano – um processo que se arrasta há mais de cinco décadas e que só em 2021 foi enviado para Roma.