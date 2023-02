Pai de ministra da Habitação fez-se passar por advogado

A SÁBADO consultou os vários e intrincados processos do socialista de Caminha, pai da ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Manuel Falcão foi condenado por usurpação de funções. Regressou à atividade, mas o certificado com que acedeu à Ordem levanta dúvidas. Ex-bastonário acusa-o de continuar a usurpar funções. MP arquivou segunda denúncia.

"Está em curso um crime público, logo o interesse público, ferido nas instituições onde mais prementemente se impõe a sua defesa, já que a atuação ilícita (...) ocorre nos próprios tribunais, com a complacência do legítimo representante do Estado nesses órgãos de soberania”: é nestes termos que o caso foi apresentado por um antigo juiz de Direito à anterior procuradora-geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, mas, apesar da sua magnitude, ficou sem resposta ou qualquer diligência conhecida até aos dias de hoje.