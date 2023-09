Divórcio. Kevin Costner pode vir a pagar €150 mil por mês para sustentar os filhos

Durante 18 anos foram um dos casais sensação de Hollywood mas agora, Kevin Costner e Christine Baumgartner enfrentam uma dura batalha judicial. O divórcio foi anunciado em maio deste ano mas esse seria apenas o ponto de partida para uma luta com direito a declarações polémicas tendo como epicentro do conflito a guarda dos filhos e vários milhares de euros.







Na quinta-feira, no tribunal de Santa Bárbara, decorreu a primeira sessão do julgamento e, de forma provisória, ficou decidido que o ator pagaria 120 mil euros por mês para a pensão dos filhos. Porém, com uma fortuna avaliada em cerca de 230 milhões de euros, espera-se que o valor final venha a ser bastante mais alto.De acordo com o El País , Christine Baumgartner, de 49 anos, chegou a pedir, em junho, 731 mil dólares (cerca de 680.824 euros) mensais para a pensão dos três filhos mas agora, depois de vários relatórios financeiros, baixou o valor para os 161,592 dólares por mês (cerca de 150 mil euros). Ainda assim, a proposta do futuro ex-marido é bastante mais baixa: 60.000 dólares por mês (55.300 euros).Em tribunal, Christine Baumgartner ter-se-á emocionado a falar dos três filhos – Cayden (16 anos), Hayes (14) e Grace (13) – e explicou que apenas queria que os menores "mantivessem a vida que tinham". Para a progenitora os valores "estratosféricos" são justificados com a "vida de luxo" a que os jovens estão habituados e que já está "no seu ADN", que envolve a prática de vários desportos bem como o contacto com cavalos e com o mar."[Esse dinheiro] não será suficiente para replicar o estilo de vida do Kevin, mas será suficiente para permitir [que a Christine] lhes proporcione um estilo de vida relativamente comparável", defenderam os seus advogados.Já a defesa do ator de 68 anos alega que a ex-mulher, apesar de dizer que não tem dinheiro, recebeu 20 mil dólares do seu "novo namorado". Além disto, acusam-na de ter gastado cerca de 105 mil dólares (97.000 euros) do ator para pagar advogados, PT’s e cirurgias estéticas. Kevin Costner defende assim que os 60.000 dólares (55.300 euros) de pensão por mês são suficientes para os menores, uma vez que a mãe dos seus filhos tem condições de "arranjar um emprego".