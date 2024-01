Juan Carlos. “É tristíssimo mas é um rei sem-abrigo”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O ex-diplomata publica as suas memórias com Juan Carlos, que descreve como afável, bon vivant e mulherengo. Lamenta que os escândalos o tenham conduzido ao exílio.

No tempo em que foi diplomata, José de Bouza Serrano conviveu com reis, rainhas e príncipes. Hoje, continua a acompanhar a realeza europeia e tem vários livros publicados, como As Famílias Reais dos Nossos Dias ou A Viúva de Windsor. Ao último, sobre Don Juan Carlos, deu o título de O Rei Sem Abrigo, que está a provocar polémica nas redes sociais. O autor admite que poderá até ser “provocatório”, mas é justificado: “Um homem que vai a Espanha, à comemoração dos 60 anos da filha, e não pode ficar no Palácio da Zarzuela [residência oficial da família real espanhola], que foi a casa dele durante seis décadas, sendo obrigado a dormir num hotel, nem sequer em Madrid, mas em Londres, é tristíssimo. Quer queiramos quer não, é um sem-abrigo, que não tem onde ficar, não tem residência. Optou pelo autoexílio para que o filho pudesse cumprir com as obrigações da Coroa.”