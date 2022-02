Ucrânia, cenários de uma guerra impossível

No dia 26 de janeiro, em Paris, e debaixo do manto protetor do Palácio do Eliseu, reuniu-se durante quase nove horas o Grupo de Contacto da Normandia. Tinha sido formado em 2014, depois do drama geopolítico que levou à revolução de Maidan em Kiev, à anexação da Crimeia e à ocupação da chamada Bacia do Don (Donbass) ucraniana.



Eram quatro diplomatas veteranos, a representar os líderes ucraniano, russo, francês e alemão: Andriy Yermak, Dmitry Kozak, Emmanuel Bonne e Jens Plötner. Ar carregado, misturado com impecável discurso protocolar, mas penetrante. Um dos membros é mesmo conhecido como "o gato de Cheshire", pelo sorriso enigmático.



Decidiram um comunicado mínimo, destinado a tranquilizar os povos da Europa e do mundo. Aí juravam querer manter "incondicionalmente" o frágil cessar-fogo no Leste da Ucrânia, estabelecido em 2020. Mas os tambores do conflito soavam por toda a parte, entre rumores, falsas notícias, enganos e provocações.