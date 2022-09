O estranho caso do avião fantasma que caiu no Báltico

Foi às 19h37 que o avião privado Cessna 551 deixou de dar sinal e desapareceu no mar Báltico. A aeronave, com registo na Áustria, começou o voo em Jerez, no sul de Espanha, às 14h56, com destino a Colónia, na Alemanha. A aeronave atravessou meia Europa sem responder aos controladores de tráfego aéreo.