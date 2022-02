EUA envia tropas para junto da fronteira polaca com a Ucrânia

O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson discutiram a crise na Ucrânia ao telefone, no mesmo dia em que tropas norte-americanas chegaram à Polónia, de forma a reforçar o contingente da NATO no local.



Na chamada, Macron sublinhou a necessidade de "manter diálogo para desescalar" a situação. O presidente francês vai visitar a Rússia na próxima semana. O país liderado por Vladimir Putin enviou 100 mil soldados para as fronteiras com a Ucrânia, apesar de negar planos de invadir o país.



A 8 de fevereiro, os líderes da Alemanha, França e Polónia vão encontrar-se em Berlim.