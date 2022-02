Ucrânia: Hoje não há guerra

A Rússia anuncia a retirada de tropas da fronteira com a Ucrânia. Mas não será de ignorar o papel que a Bielorrússia vai desempenhar no futuro, abrindo portas ao estacionamento de militares russos no seu território. Ucrânia irá ficar com estatuto de neutralidade para evitrar a guerra? Uma análise de João Carlos Barradas.

Maria Zakharova pediu esta quarta-feira aos "órgãos de desinformação em massa" do Ocidente que lhes comunicassem o "calendário da invasão" russa da Ucrânia para poder "marcar férias". A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moscovo começou assim o dia denunciando provocações e histerias, mas não é certo que se possa gabar de um triunfo na guerra da propaganda.



A estratégia concertada de Washington e Londres de denúncia reiterada de uma invasão iminente obrigou Moscovo a proclamar o cunho alegadamente não ameaçador de uma concentração inaudita de meios militares nas fronteiras da Ucrânia. O Kremlin teve, contudo, de admitir, por outro lado, que a redução dos contingentes envolvidos em exercícios militares seria sinal de boa-fé e de abertura ao diálogo com o Ocidente sobre a reorganização de esferas de influência na Europa.



A propaganda norte-americana dificultou veleidades de repetição dos estratagemas de desinformação e mobilização de "homenzinhos verdes" -- militares com uniformes não-identificados -- a que a Rússia recorreu no conflito militar com a Ucrânia na primavera de 2014. O facto incontestado de uma concentração de mais de 100 mil efetivos de quatro das cinco regiões militares russas, com exceção apenas da Armada do Norte, para exercícios nas fronteiras da Rússia e da Bielorrúsia, no Mar Negro e no Mar de Azov, deu, com efeito, credibilidade à denúncia, fundamentada em alegada informação secreta.