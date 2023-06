Ucrânia alerta para o risco de explosão de minas após colapso da barragem de Kakhovka

No dia a seguir ao ataque que levou ao colapso da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, o primeiro-ministro Oleksandr Kubrakov esteve junto das áreas afetadas e alertou para o risco de minas aparecerem a flutuar nas terras inundadas e do risco para a saúde das populações. Além de ter considerado este "um dos ataques terroristas mais assustadores desta guerra".







REUTERS/Alina Smutko

Porém, a autoridade do ataque ainda não é certa. Kiev e Moscovo acusam-se mutuamente ainda sem confirmações independentes.Os alertas do governante foram feitos durante uma visita à cidade de Kherson, junto ao rio Dnipro. Oleksandr Kubrakov referiu ainda que foram afetadas por este desastre 80 áreas populacionais.

Embora a Rússia negue ter rebentado a barragem, Moscovo esteve envolvida na campanha de ataques aéreos contra sistemas de energia ucranianos e, segundo Kiev, danificou infraestruturas de outras barragens. O primeiro-ministro ucraniano culpa a Rússia pelo ataque em Kakhovka, acrescentando que "fizeram isto para libertar as tropas nesta direção ao inundar este pedaço da linha de frente".

Já a Rússia diz que a Ucrânia sabotou a própria barragem para desviar a atenção da nova contra-ofensiva que estava "tremida".

O governador regional Oleksandr Prokudin referiu que a água atingiu uma profundidade de 5,34 metros em alguns locais de Kherson. Esperando que o pico seja atingido esta quarta-feira já que o aumento da subida das águas desacelerou.

Quanto ao armamento que estava neste território, o primeiro-ministro alertou que "a água está a afetar as minas que aqui tinham sido colocadas, causando sua explosão". A somar a este problema, as inundações estão a fazer com que doenças infecciosas e produtos químicos estejam a entrar em contacto com a água, apontou o governante.

As autoridades ucranianas retiraram pessoas de 24 povoações inundadas e pelo menos 20 povoações estão submersas em territórios ocupados pelas forças russas. Kherson está sobre domínio russo desde novembro do ano passado.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana