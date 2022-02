Energia dirigida pode estar na origem do Síndrome de Havana

Alguns acreditam que se pode tratar de uma arma perigosa, outros duma doença do foro psicólogo. A verdade é que, durante o ano passado, surgiram mais mil casos de funcionários das embaixadas americanas com sintomas de Síndrome de Havana. Um novo relatório dos serviços secretos dos Estados Unidos coloca a hipótese da energia direcionada (tipo de arma de energia) estar na origem do desenvolvimento desta doença misteriosa.



A Agência Central de Inteligência Americana (CIA) revelou há cerca de duas semanas que a maioria dos casos desta doença misteriosa provavelmente não se devem a operações secretas estrangeiras. Ainda assim, mantém-se em aberto a hipótese de alguns funcionários terem sido realmente vítimas de um ataque externo.



O novo estudo analisou cerca de 1.000 documentos confidenciais e entrevistou várias testemunhas que sofrem com sintomas. A conclusão foi que o subconjunto de casos, em que os sintomas não podem ser explicados por causas naturais ou condições médicas, podem estar relacionados com a intervenção de algum tipo de dispositivo externo. Sintomas estes que se caracterizam, por exemplo, por início súbito de som ou pressão no ouvido e na cabeça, vertigens e perda de equilíbrio. A energia electromagnética pulsada, na faixa de radiofrequência, pode explicar algumas das características centrais, no entanto, ainda não se falam em meios específicos, nem em intenções e entidades concretas.