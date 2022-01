Biden: Invasão russa da Ucrânia 'seria a maior desde a II Guerra Mundial'

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou esta terça-feira que ia considerar sanções pessoais contra Vladimir Putin, o presidente da Rússia, caso este país invada a Ucrânia. Junto à fronteira, encontram-se cerca de 100 mil soldados russos. Os líderes ocidentais estão a fazer preparativos militares e a planear como proteger a Europa de uma possível crise energética.



A NATO colocou forças em stand-by e reforçou a Europa oriental com mais navios e caças, numa resposta à forte presença militar russa junto à fronteira com a Ucrânia.







"Haverá consequências enormes para a Rússia se ele entrar e invadir, como pode, o país inteiro - ou muito menos que isso, também -, não só em termos de consequências económicas e políticas, mas também consequências enormes no mundo inteiro. Esta seria a maior, se ele avançar com todas aquelas forças, seria a maior invasão desde a Segunda Guerra Mundial. Iria mudar o mundo", afirmou o presidente norte-americano.