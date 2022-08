Seis meses depois da invasão, Ucrânia celebra 31 anos de independência

31 anos. É este o tempo que separa a Ucrânia do domínio soviético e que a trouxe até uma guerra sem precedentes. Quando Leonid Kravchuk tomou pose como o primeiro presidente de um país independente, em dezembro de 1991, provavelmente não imaginaria este desfecho (e o certo é que morreu, em maio deste ano, sem ver o seu fim). Passadas três décadas, Volodymyr Zelensky, o sexto presidente do país, toma as rédeas de uma pátria alvo de uma invasão em massa nunca vista na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e onde se vive em conflito há já seis meses.