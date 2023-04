Pentágono está a investigar a divulgação de documentos secretos

O Pentágono está a investigar uma violação de segurança que levou à publicação de documentos confidenciais relativos à forma como os norte-americanos estão a fornecer ajuda à Ucrânia antes de uma possível contra ofensiva.







Os documentos ultrassecretos foram divulgados no Twitter e no Telegram e alegadamente contém detalhes sobre o envio de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia e outras informações confidenciais.Vários analistas militares têm referido que os documentos parecem ter algumas partes alteradas do seu formato original, especialmente porque parecem apresentar expectativas muito altas para o número de ucranianos mortos na guerra e um baixo número de soldados russos mortos. Este fator tem levado à crença de que se tratam de documentos publicados por Moscovo para espalhar informações incorretas.Sabrina Singh, vice-secretária do Pentágono, partilhou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está "ciente dos relatos das publicações nas redes socias" e encontra-se a "analisar o assunto".A publicação destes documentos representa uma "violação significativa da inteligência americana no esforço de ajudar a Ucrânia".Um dos documentos que se encontrava a circular nos canais do governo pró-Rússia continha um cronograma de treinamento de doze brigadas de combate ucranianas e nove delas estariam a ser treinadas pelos Estados Unidos e pela NATO. Era exposto ainda que estas brigadas ainda precisavam de 250 tanques e outros 350 veículos.Os documentos contêm também detalhes sobre as taxas de gastos com munições para os serviços militares ucranianos, incluindo os sistemas de foguetes Himars, produzidos nos Estados Unidos.A Ucrânia já reagiu à publicação dos documentos que classificou como uma "operação de desinformação russa" para semear dúvidas sobre a contraofensiva na Ucrânia. Mykhailo Podolyak, oficial da presidência ucraniana garantiu que os documentos contêm "uma grande quantidade de informações fictícias", não passando de "jogos operacionais da inteligência russa".