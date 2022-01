Rússia: 'Ideia de guerra' contra Ucrânia é 'inaceitável'

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou esta quinta-feira que a ideia de estalar uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia era "inaceitável", na última de declarações oficiais para esmagar os medos sobre uma eventual invasão russa.





A Rússia considera que os Estados Unidos não revelaram interesse em resolver as principais preocupações de segurança de Moscovo, enquanto se acumula a tensão sobre a Ucrânia, mas que os dois lados estão interessados em continuar o diálogo. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, garante que Moscovo não vai apressar-se a tirar conclusões depois de Washington ter respondido às propostas russas para redesenhar os compromissos de segurança na Europa no pós-Guerra Fria.Peskov considerou as tensões no continente europeu semelhantes às que se sentiam durante a Guerra Fria, e que demoraria a Moscovo rever a resposta de Washington dada na quarta-feira. Mas alega que as declarações dos EUA são inaceitáveis e não dão muito espaço ao otimismo."Baseado no que os nossos colegas disseram ontem, é absolutamente claro que nas categorias principais sublinhadas nos documentos provisórios... não podemos dizer que as nossas posições foram tidas em conta ou que houve uma demonstração de vontade em levar as nossas preocupações em conta. Mas não vamos apressar as nossas avaliações", prometeu Peskov.Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros, disse que existe esperança do começo de um diálogo sério, mas só sobre questões secundárias e não acerca das fundamentais.As respostas escritas enviadas pelos EUA e NATO referem-se a propostas entregues em dezembro. Moscovo exige que a NATO suspenda um maior alargamento, que impeça a Ucrânia de se juntar à Aliança Atlântica e que retire forças e armamento da Europa oriental que se juntaram a ela depois do fim da Guerra Fria.

Antony Blinken, o secretário de Estado dos EUA, afirmou esta quarta-feira que Washington se mantém comprometida em manter a política de "porta aberta" da NATO e que esta não comprometeria os seus princípios.Contudo, tanto a NATO como os EUA estão disponíveis para falar com a Rússia sobre o controlo de armas, medidas para elevar a confiança e limitar o tamanho e alcance de exercícios militares para reduzir as tensões na zona.