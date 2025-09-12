Sábado – Pense por si

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de ter assassinado Charlie Kirk?

Jovem estudou na universidade onde ocorreu o assassinato e tinha uma bolsa de estudos. Não era filiado de nenhum partido e havia fotos suas a segurar armas.

As autoridades identificaram esta sexta-feira , de 22 anos, como suspeito de o influencer conservador , de 31 anos, na quarta-feira. Segundo o governador de Utah, Spencer Cox, o jovem foi detido na quinta-feira pelas 22h locais.

Tyler Robinson, suspeito da morte de Charlie Kirk na Universidade de Utah
Tyler Robinson, suspeito da morte de Charlie Kirk na Universidade de Utah Utah Governor's Office via AP

Ao que tudo indica, Robinson ter-se-á entregado às autoridades depois de ter sido denunciado pelos familiares, escreve o site G1. Um deles disse à polícia que jantou com o jovem a 10 de setembro e que nesse mesmo dia o suspeito "mencionou que Charlie Kirk estava a vir para [a Universidade de Utah]", onde o ativista foi baleado. Além disso, o rapaz terá ainda admitido que não gostava do influencer- o que fez com que o familiar o descrevesse como uma pessoa "cheia de ódio". Já um amigo da família revelou ao gabinete do xerife do condado de Washington que "Robinson lhe tinha confessado ou dado a entender que tinha cometido o incidente".

Quem é Tyler Robinson?

Tyler Robinson tem 22 anos e é atualmente o principal suspeito pela morte de Charlie Kirk. Apesar de o governador Spencer Cox ter afirmado que o jovem "não era estudante na Universidade de Utah", a faculdade avançou que ele já tinha sido aluno nesta instituição de ensino no primeiro semestre de 2021, e que até conseguiu uma bolsa de estudos após um excelente desepenho académico na Pine View High School (ensino secundário). No entanto, por alguma razão, deixou de frequentar a universidade. 

No mesmo ano, Tyler terá visitado esta faculdade com a sua mãe - que foi identificada como Amber Jones Robinson. No Facebook, a mulher - que chegou a frequentar este estabelecimento e que é assistente social numa empresa de saúde sem fins lucrativos - escreveu: "Foi ótimo passar algum tempo a sós com este menino".

Amber Jones Robinson publicava várias fotografias dedicadas à família no Facebook, antes de ter apagado a sua rede social esta sexta-feira. Numa das publicações, Tyler Robinson aparecia com os seus irmãos a segurar armas - embora este cenário não seja incomum nos EUA. Além das fotografias dedicadas à família, a mãe também documentava algumas viagens, como aconteceu numa ida ao Alasca, ao Caribe e à Disneylândia, refere a agência de notícias Reuters.

Apesar de Robinson ser agora apontado como suspeito pela morte de Charlie Kirk, o jovem não terá antecedentes criminais, de acordo com a Reuters. Sabe-se além disso que não era um eleitor registado e que não era filiado de nenhum partido político. Era visto como um votante "inativo", já que havia votado apenas nas duas últimas eleições.

Segundo o governado de Utah, Robinson havia-se tornado "mais politizado nos últimos anos" e radicalizado o seu discurso. Tinha ideais anti-fascistas, e a prova foi a mensagem que deixou nas balas que terá usado para matar Kirk: uma delas continha a mensagem: "Olá fascista", e a outra apresentava referências a uma canção italiana anti-fascista: "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao". Já outras continham piadas: "Se estás a ler isto és gay".

