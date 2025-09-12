Sábado – Pense por si

Trump anuncia que suspeito pela morte de Charlie Kirk foi detido

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 13:31
Presidente norte-americano fala em "elevado grau de certeza" na detenção do autor do assassinato do influencer conservador que apoiava o movimento de Trump.

Donald Trump anunciou, esta sexta-feira de manhã, no canal de televisão Fox News, que o suspeito pela morte de Charlie Kirk foi detido. "Com o elevado grau de certeza, apanhámo-lo", anunciou o presidente dos EUA.

Memorial a Charlie Kirk após a sua morte
Memorial a Charlie Kirk após a sua morte AP Photo/Lindsey Wasson

Trump anunciou que um padre, que também tem funções policiais, entregou o suspeito às autoridades- "Alguém que era muito próximo dele disse 'hmm, é ele'", indicou o republicano.

Charlie Kirk, um influencer e líder da maior organização de jovens apoiantes de Donald Trump dos EUA, foi morto na quarta-feira quando falava num comício junto à Universidade Utah Valley. O suspeito, que terá disparado de um telhado nas proximidades, acabou por fugir do local.

As autoridades recuperaram uma arma nas proximidades e concluíram que o suspeito tinha saltado do telhado e fugido pelos bosques nas proximidades do campus.

Suspeito de matar a tiro Charlie Kirk foge pelo telhado após crime

Em atualização

