FBI confirma que assassino de Charlie Kirk é Tyler Robinson

Donald Trump anunciou que as autoridades tinha detido uma pessoa que seria o assassino do influencer conservador.

Depois do presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado que "com elevado grau de certeza" tinha sido detido o suspeito da morte de Charlie Kirk, o FBI deu uma conferência de imprensa para esclarecer os detalhes desta detenção e do suspeito em causa.



Homenagem a Charlie Kirk com flores e mensagens AP Photo/Ross D. Franklin

O governador do Utah, Spencer Cox, confirmou que o assassino de Charlie Kirk é Tyler Robinson, um jovem de 22 anos, que foi preso a 400 km do local do crime. Segundo Cox, o jovem tinha-se tornado mais político e agressivo em relação ao conservador e que teria falado da sua presença na Universidade Utah Valley a familiares e amigos num tom pouco amistoso. No dia da palestra de Kirk na universidade - a passada quarta-feira -, Robinson foi visto a chegar aos campus quatro horas antes do evento.

O governador indicou que foram revistas as mensagens com o colega de casa de Robinson, indicando ainda que este não era aluno da Utah Valley e que não sabem se estudava. Nessas mensagens, uma pessoa com o nome "Tyler" falou de ter uma arma escondida num arbusto e de ter trocado de roupa. Cox adiantou ainda que existem provas físicas, depoimentos e mensagens nas redes sociais, que apontam para que seja ele o autor do crime.



Tyler Robinson é o assassino de Charlie Kirk, segundo o governador do Utah Utah Governor's Office via AP

Spencer Cox confirmou que foram encontradas balas com inscrições junto à arma apreendida. Uma das inscrições dizia: "Hey fascista! Apanha isto!" e outra teria "Bella ciao", numa referência à canção italiana usada pela resistência antifascista. O governador agradeceu aos familiares de Robinson por "terem feito a coisa certa" ao denunciar o seu comportamento.

O governador aproveitou a conferência de imprensa para falar à juventude: "A vossa geração tem a oportunidade de construir uma cultura que é muito diferente daquilo que estamos a passar agora. Não ao fingir que as diferenças não importam, mas acolhendo as diferenças e tendo essas conversas difíceis". "Existe uma pessoa responsável pelo que aconteceu aqui e essa pessoa está agora presa e será acusada em breve e vai ser responsabilizada", sublinhou. Apelando a que os jovens saiam mais de casa e que se lembrem que a "violência online não é real e vai passar". "Saiam, abracem alguém e façam algo bom."

Acrescentando que acredita que este evento será "um divisor de águas". "Agora se será o fim de uma era negra da nossa História ou o início de uma ainda mais negra, não sei dizer." Depois comparou este assassinato político ao do presidente Kennedy em 1963: "Temos de recuar até aí para ver alguém ser assassinado em direto para as câmaras. O que vamos fazer com isso? Desescalar ou escalar a situação?"

O diretor do FBI, Kash Patel, também falou na conferência de imprensa e começou por agradecer o apoio do presidente dos EUA. Patel reforçou a rapidez com que as autoridades agiram neste caso: "Em 16 minutos estava o primeiro agente do FBI no local do crime", depois do tiro ter sido disparado.

As autoridades têm agora três dias para apresentar os documentos com a acusação que recai sobre Tyler Robinson.

A conferência de imprensa esteve marcada para as 14h de Lisboa, mas começou uma hora depois disso.