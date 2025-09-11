Sábado – Pense por si

Assassinato de Charlie Kirk. FBI recupera arma do atirador

Luana Augusto
Luana Augusto
Autoridades encontraram uma espingarda "de alta potência" numa floresta. Atirador permanece em fuga.

As autoridades norte-americanas ainda estão à procura do suspeito que na Universidade de Utah, na quarta-feira, mas entretanto já foi encontrada a arma que terá sido utilizada pelo atirador. Segundo informou o FBI através de uma conferência de imprensa, foi recuperada uma espingarda "de alta potência" numa floresta.

FBI recupera arma utilizada no assassinato de Charlie Kirk
FBI recupera arma utilizada no assassinato de Charlie Kirk

Até ao momento ainda não foi identificado nenhum suspeito. Na quarta-feira a universidade chegou a afirmar que um homem havia sido detido, mas depois desmentiu esta informação. Posteriormente, as autoridades detiveram um outro suspeito, mas este foi libertado.

As autoridades dizem estar agora a analisar um vídeo, que foi gravado no momento do ataque. Neste constam alegadamente novas provas sobre o suspeito, segundo refere o USA Today. O jornal acrescenta ainda, citando o comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, que um indivíduo - que se "misturava bem com a instituição universitária" - foi visto a saltar de um telhado e a fugir do campus.

"Temos boas imagens de vídeo deste indivíduo. Não vamos divulgá-las neste momento", explicou ainda Mason ao adiantar que os investigadores estão a usar tecnologias que ajudem na identificação da sua identidade.

Também o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia referido que ia "encontrar todos os que contribuíram para esta atrocidade" e esta quarta-feira foi aberta uma , com os agentes do FBI a baterem de porta em porta e a questionarem os moradores da região. Na quarta-feira, as bandeiras dos EUA da Casa Branca ficaram a meia-haste.

Bandeira dos EUA na Casa Branca a meia-haste
Bandeira dos EUA na Casa Branca a meia-haste

Charlie Kirk, um conservador de 31 anos, estava a discursar num evento na Universidade Utah Valley, nos EUA, quando foi baleado no pescoço. O episódio ficou registado em vários vídeos, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, e espalhou o pânico dentro do recinto onde se encontravam aproximadamente 3 mil estudantes. A instituição teve de ser evacuada.

Assassinato de Charlie Kirk. FBI recupera arma do atirador