FBI revela imagem do suposto assassino de Charlie Kirk

Autoridades encontraram a arma do suspeito e conseguiram recolher "impressões do calçado, da mão e do antebraço para análise".

O FBI de Salt Lake City divulgou esta quinta-feira uma fotografia do suposto assassino de Charlie Kirk - o ativista conservador que morreu na quarta-feira depois de ter sido baleado no pescoço enquanto discursava num evento na Universidade de Utah. As autoridades revelaram uma imagem do que dizem ser uma "pessoa de interesse" neste tiroteio e pedem mais informações sobre o mesmo.



FBI busca suspeito do assassinato de Charlie Kirk na Universidade de Utah FBI /Rede social X

A polícia norte-americana já havia informado que estava a analisar um vídeo, gravado no momento do ataque, e que nele constavam alegadamente provas sobre o atirador, que foi visto a saltar de um telhado e a fugir do campus. Além disso, o comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, já tinha adiantado que o suspeito passava bem por um jovem.

"Temos boas imagens de vídeo deste indivíduo. Não vamos divulgá-las neste momento", explicou ainda Mason ao adiantar que os investigadores estão a usar tecnologias que ajudem na identificação da sua identidade.

As autoridades chegaram a deter dois suspeitos, na quarta-feira, mas os mesmos acabaram em liberdade. Agora, os investigadores acreditam que a pessoa na fotografia pode ser o assassino de Charlie Kirk.

Esta quinta-feira soube-se também que o FBI encontrou uma espingarda "de alta potência" numa floresta e que foi lançada uma caça ao homem, estando agora as autoridades a bater de porta em porta em busca de mais informações sobre o suspeito.

"O Laboratório do FBI irá analisar a arma. Os investigadores também recolheram impressões do calçado, uma impressão da mão e impressões do antebraço para análise", referiu o agente especial do FBI em comunicado.

Também o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia referido que ia "encontrar todos os que contribuíram para esta atrocidade".

Charlie Kirk, um conservador de 31 anos, estava a discursar num evento na Universidade Utah Valley, nos EUA, quando foi baleado no pescoço. O episódio ficou registado em vários vídeos, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, e espalhou o pânico dentro do recinto onde se encontravam aproximadamente 3 mil estudantes. A instituição teve de ser evacuada.