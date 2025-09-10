Charlie Kirk, ativista conservador aliado de Trump, baleado em evento na Universidade do Utah

Charlie Kirk, um ativista de extrema-direita aliado de Donald Trump, foi alvejado esta quarta-feira enquanto discursava num evento na Universidade de Utah.



Charlie Kirk

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o momento em que Kirk é alvejado enquanto está a discursar. Há também imagens de vídeo de estudantes no campus a fugir ao som de tiros.

Kirk é um dos ativistas pró-Trump e personalidades conservadoras mais proeminentes dos Estados Unidos. Ele conquistou milhões de fãs e co-fundou a Turning Point USA, uma organização que defende políticas conservadoras em escolas secundárias e universidades, em 2012.

O FBI está a monitorizar o incidente na Universidade de Utah Valley, segundo o diretor da agência, Kash Patel.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, já reagiu à notícia, pedindo preces por "um rapaz genuinamente bom e um jovem pai".

Donald Trump também já reagiu à notícias através da sua rede social, Truth Social. "Um rapaz fantástico em todos os sentidos. DEUS O ABENÇOE!".