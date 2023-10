'Conversações em nível avançado' para cessar-fogo entre Hamas e Israel

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As negociações, mediadas pelo Qatar, para um cessar-fogo e uma troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas estão "a progredir e num nível avançado", avança a estação de televisão Al Jazeera.







Neste ponto das negociações, Israel parece disposto a pagar um preço pela libertação de reféns - provavelmente em troca de prisioneiros do Hamas. A isto junta-se a pressão da sociedade israelita que tem pedido ao governo que adie uma invasão terrestre a Gaza para permitir a libertação de reféns que se encontram no território controlado pelo Hamas.Os negociadores qataris tentam garantir que os dois lados do conflito irão cumprir a sua parte num acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros.A Faixa de Gaza está também cada vez mais dependente de um cessar-fogo, para que entre ajuda humanitária que permita a sobrevivência da população civil.O Hamas fez mais de 200 reféns israelitas no ataque surpresa de 7 de outubro. Entretanto quatro mulheres foram libertadas e, segundo o grupo extremista, 50 reféns foram mortos pelos bombardeamentos das forças de Israel à Faixa de Gaza, nas últimas três semanas.Em atualização