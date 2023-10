A medida foi adotada na sequência de um acidente a 17 de outubro causado pela explosão da bateria de uma trotinete no interior de uma estação de metro em Madrid.

Madrid vai proibir a entrada de trotinetes elétricas no metro e autocarros

A circulação de trotinetes elétricas vai ser proibida nas carruagens de metro e autocarros em Madrid, Espanha. A medida foi adotada esta sexta-feira na reunião do Conselho de Administração do Consórcio Regional de Transportes (CRTM), segundo noticia o jornal ABC.





Tópicos Madrid trotinetes acidente comboio proibição

A restrição a estes veículos surge na sequência de um acidente ocorrido a 17 de outubro e envolveu a explosão da bateria de uma trotinete elétrica na estação de La Elipa, em Madrid. O incidente não causou feridos, mas provocou danos materiais e interrompeu a circulação.De acordo com o jornal espanhol, a restrição temporária entra em vigor a 4 de novembro e vai manter-se até as condições de segurança estarem asseguradas.As autoridades autónomas informaram, em comunicado , que a medida vai ser aplicada "aos autocarros da Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) e aos autocarros interurbanos e urbanos de outros municípios, bem como às instalações e veículos do metro de Madrid e aos cinco nós da Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica e Avenida de América".Para garantir o cumprimento da nova medida, o CRTM vai "solicitar aos operadores envolvidos que divulguem esta alteração nos seus canais de informação digitais e impressos, como redes sociais, sites, cartazes, painéis informativos ou autocolantes".