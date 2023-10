'Vamos dar-lhes uma lição'. Israel vai recusar vistos a funcionários da ONU

Israel vai recusar vistos a representantes das Nações Unidas, anunciou esta terça-feira embaixador israelita nas Nações Unidas em reação às declarações do secretário-geral da organização, António Guterres, sobre os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza.







"Chegou a hora de lhes dar uma lição", disse Gilad Erdan, voltando a apelar que Guterres se demita do cargo que ocupa desde 2017. "A partir de agora, cada dia em que ele [Guterres] estiver neste edifício, a menos que peça desculpa, não há justificação para a existência deste edifício", afirmou o embaixador israelita que entende que a ONU foi criada para evitar atrocidades e que Guterres "justificou as atrocidades" cometidas contra os civis israelitas pelo Hamas a 7 de outubro.Esta terça-feira Israel afirmou que ia reavaliar as relações com a ONU depois das declarações de Guterres em que o secretário-geral afirmou que os ataques do Hamas "não aconteceram do nada". "Definitivamente teremos de fazer uma avaliação sobre as nossas relações com a ONU. Estamos a reclamar há muito tempo", disse à Lusa o embaixador israelita junto da ONU, Gilad Erdan, em Nova Iorque, ao ser questionado sobre o futuro das relações entre Israel e as Nações Unidas após ter pedido que Guterres renuncie ao cargo.Pouco antes, Erdan tinha pedido a Guterres para que se demitisse "imediatamente" de funções, acusando o líder da ONU de ser "parcial" em relação ao conflito em curso entre Israel e o Hamas, hostilidades que estão a desestabilizar fortemente a região do Médio Oriente.O pedido de demissão de Guterres foi posteriormente apoiado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Eli Cohen, que cancelou uma reunião agendada para terça com o secretário-geral da ONU.Na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada ao conflito em curso no Médio Oriente, Guterres condenou os "atos de terror" e "sem precedentes" de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas em Israel, mas admitiu ser "importante reconhecer" que os ataques do grupo islamita "não aconteceram do nada", frisando que o povo palestiniano "foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante"."Viram as suas terras serem continuamente devoradas por colonatos e assoladas pela violência; a sua economia foi sufocada; as suas pessoas foram deslocadas e as suas casas demolidas. As suas esperanças de uma solução política para a sua situação têm vindo a desaparecer", prosseguiu Guterres, na mesma intervenção.O líder da ONU sublinhou, porém, que "as queixas do povo palestiniano não podem justificar os terríveis ataques do Hamas", frisando ainda que "esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano".