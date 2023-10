Jornalista da Al Jazeera perde família em Gaza após ataque israelita

Wael al-Dahdouh, correspondente do canal de televisão Al Jazeera, perdeu os filhos, a mulher e o neto após um ataque aéreo israelita na Faixa de Gaza, adiantou em comunicado esta quinta-feira, 26 de outubro, o canal sediado no Qatar.







Reuters

"A sua casa foi atingida no campo de Nuseirat, no centro de Gaza, onde procuraram refúgio depois de terem sido deslocados pelo bombardeamento inicial no seu bairro, na sequência do apelo do primeiro-ministro Netanyahu para que todos os civis se deslocassem para sul," pode ler-se na página do canal."A rede condena veementemente a perseguição indiscriminada e o assassínio de civis inocentes em Gaza, que causou a perda da família de Wael Al-Dahdouh e de inúmeras outras pessoas", acrescenta o comunicado.Wael al-Dahdouh estava a cobrir os ataques israelitas a Gaza quando foi informado da morte da sua família. À saída do hospital, o jornalista disse à Al Jazeera: "O que aconteceu é claro. Trata-se de uma série de ataques dirigidos contra crianças, mulheres e civis. Acabei de fazer uma reportagem em Yarmouk sobre um ataque deste tipo, e os ataques israelitas têm visado muitas áreas, incluindo Nuseirat".Desde o início do conflito, já morreram pelo menos 24 jornalistas, segundo revelam os dados do Comité para a Proteção dos Jornalistas . Em Gaza, já morreram mais de 6 mil pessoas e o Hamas matou cerca de 1400 pessoas no ataque a Israel a 7 de outubro.