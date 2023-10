Israel fez nova incursão terrestre na Faixa de Gaza

Israel realizou uma nova operação terrestre na Faixa de Gaza, com apoio de caças e drones, anunciou esta sexta-feira o exército israelita em comunicado.







A operação decorreu no setor central da Faixa de Gaza e visou alvos do grupo islamita palestiniano Hamas, segundo o comunicado citado pela agência francesa AFP.Os soldados abandonaram em seguida o território palestiniano sem sofrer ferimentos, afirmou o exército.Paralelamente à operação terrestre, foram bombardeados alvos "pertencentes à organização terrorista Hamas" no centro do território "e em toda a Faixa de Gaza".O exército israelita disse ainda que destruiu lançadores de foguetes e centros de comando do Hamas.Acrescentou ter neutralizado elementos do Hamas, mas sem outros pormenores.Na quarta-feira à noite, o exército anunciou que tinha efetuado um ataque com tanques no norte da Faixa de Gaza.Desde os atentados do Hamas contra Israel, em 07 de outubro, o exército israelita tem bombardeado o território palestiniano, onde efetua regularmente incursões, na expectativa de uma provável ofensiva terrestre, repetidamente prometida pelos responsáveis políticos e militares.A guerra foi desencadeada por ataques do Hamas em solo israelita, sem precedentes em termos de escala e violência, que mataram mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, segundo Israel.Cerca de 220 pessoas estão a ser mantidas como reféns depois de terem sido levadas à força para a Faixa de Gaza, onde o Hamas está no poder desde 2007.O Hamas anunciou que os bombardeamentos de retaliação mataram mais de sete mil pessoas, a grande maioria civis, incluindo mais de 2.900 crianças.