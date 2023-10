Israel avisa que vai expandir operações em Gaza esta noite. ONU exige trégua humanitária

As forças áreas e terrestres de Israel estão a aumentar as operações em Gaza, confirmou o porta-voz das forças armadas, esta sexta-feira. Esta confirmação aconteceu depois de terem sido registados bombardeamentos constantes na Faixa de Gaza, que ficou sem internet e ligações telefónicas. Ao início da noite, o Hamas confirmava confrontos com forças israelitas junto à fronteira.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A juntar aos ataques dos últimos dias, as forças no terreno estão a expandir as suas operações esta noite", anunciou o contra-almirante Daniel Hagari numa conferência de imprensa transmitida pela televisão. Acrescentando: "Nas últimas horas, intensificámos os ataques em Gaza".Segundo o mesmo responsável, a força aérea israelita está a conduzir ataques intensivos com intenção de atacar os túneis do Hamas, em Gaza, e outras infraestruturas.Esta indicação surge depois de ter sido noticiada a hipótese de um cessar-fogo entre as duas partes do conflito. Deixando no ar a ideia de que a, há muito antecipada, invasão terrestre em larga escala a Gaza pode estar a começar.Ao mesmo tempo que um cessar-fogo parece cada vez mais distante e no meio do intensificar dos combates, a Assembleia-geral da ONU aprovou por unanimidade, esta sexta-feira, uma resolução redigida pelos países árabes onde se apela a uma trégua humanitária e à abertura de corredores para passar ajuda aos civis palestinianos em Gaza.Apesar de não ser vinculativa, a resolução tem poder político, sendo um reflexo do ambiente político internacional. Passou, aplaudida, com 120 votos a favor, 45 abstenções e 14 - incluindo Israel e os EUA - votos contra.As forças israelitas têm vindo a concentrar-se junto aos muros da Faixa de Gaza e têm levado a cabo intensivos ataques aéreos, desde o ataque surpresa do Hamas, a 7 de outubro, quando fizeram mais de 1.400 mortos e mais de 200 reféns do lado de Israel.Um comunicado da Sociedade do Crescente Vermelho da Palestina refere que perdeu contacto com a sua sala de operações em Gaza e com todos os elementos da sua equipa que estão no terreno.Um dos serviços de telemóvel do território também ficou sem ligações devido aos bombardeamentos deste final de tarde.A ala armada do Hamas confirmaram confrontos com as tropas israelitas na cidade gazense de Beit Hanoun e na zona central de Al-Bureij.Em declarações à MSNBC, Mark Regev, conselheiro do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel está a começar a sua vingança contra o Hamas, garantindo "Gaza vai sentir a nossa ira esta noite". Depois, em declarações à Fox News acrescentou: "Eles continuarão a ser alvo dos nossos golpes militares até desmantelarmos a sua máquina militar e dissolvermos a sua estrutura política em Gaza. Quando isto acabar, Gaza será muito diferente".Notícia atualizada às 22h14.