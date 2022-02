À espera do 'sim' de Putin, Rússia está 'preparada para invadir' a Ucrânia

Depois do pedido das regiões separatistas pró-russo no este da Ucrânia, a reunião do Conselho de Segurança da Rússia ficou marcada pela decisão pelo reconhecimento da independência das auto-proclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk. Os conselheiros mostraram-se a favor daquilo que pode abrir caminho a uma invasão da Rússia à Ucrânia, e Putin anunciará a decisão final ainda esta segunda-feira.



O primeiro a manifestar-se a favor do reconhecimento das regiões separatistas foi o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, reconhecendo que o país pode ser forçado a tomar a posição se "a situação não melhorar", o que considera "improvável", citado pela Reuters.



Aquele que é o diretor do conselho de segurança russo disse acreditar que uma maioria dos russos apoiaria uma independência das duas regiões, onde viverão cerca de 800 mil cidadãos do país. Medvedev afirmou ainda a Putin que é "óbvio" que a Ucrânia "não precisa" das regiões separatistas e que a situação na Rússia importa mais aos EUA e à União Europeia do que a Ucrânia.