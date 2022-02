Ucrânia. Putin planeia reconhecer independência de regiões separatistas

O presidente russo, Vladimir Putin, transmitiu esta segunda-feira ao presidente de França, Emmanuel Macron, e ao chanceler alemão, Olaf Scholz, que pretende assinar um decreto que reconheça as regiões separatistas do este da Ucrânia, as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, como independentes.



Em comunicado, o Kremlin anuncia a intenção depois de Scholz ter afirmado que a decisão de Putin seria uma "clara violação" dos acordos de Minsk, assinados em 2014 para pôr fim à guerra no este da Ucrânia.



A Rússia anunciou ainda que Putin fará ainda esta segunda-feira uma transmissão televisiva, sem hora anunciada, onde deverá ser conhecida a intenção de reconhecer a independência das regiões da Ucrânia controladas por forças separatistas pró-russas.