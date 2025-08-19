Sábado – Pense por si

D. Manuel I, o rei mais poderoso que Alexandre, o Grande

Era o nono sobrinho do rei, mas nunca sonhou reinar. Viu o seu irmão ser assassinado por D. João II, tornou-se influente e vai ser o primeiro monarca a ter tropas nos quatro continentes. Exuberante, não se lhe conhecem amantes, mas trabalhava com música tocada ao vivo. Passeava-se por Lisboa com um elefante e teve 13 filhos.

O barulho devia ser impressionante. Pelas ruas de Lisboa no início do séc. XVI desfilava um elefante a abrir caminho para o cortejo régio de D. Manuel I. Quando o rei desfilava pela cidade todos paravam para ver aquele momento de exotismo que tornava a capital na mais interessante e irreverente da Europa. Nada se comparava aos luxos das joias do rei – como um punhal em cristal ou rubis e diamantes nas roupas. Aliás, o cronista da época, Damião de Góis realça que, além de ser “galante e bem vestido”, que todos os dias vestia alguma coisa nova.

