Reino Unido: Plano de Putin para invadir Ucrânia 'já começou'

A invasão à Ucrânia está em marcha, acredita um porta-voz do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Numa conferência de imprensa, o porta-voz sugeriu que informações dos serviços secretos revelam essa intenção por parte da Rússia.







"As informações que estamos a analisar sugerem que a Rússia pretende lançar uma invasão e que o plano do presidente Putin já começou", afirmou o porta-voz, citado pela BBC."Estamos a assistir a elementos já vistos da cartilha russa e que esperaríamos ver em certas situações, a desenrolar-se em tempo real", adiantou.O Ocidente e a Rússia vivem atualmente um momento de forte tensão, com o regime de Moscovo a ser acusado de concentrar pelo menos 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia, numa aparente preparação para uma potencial invasão do país vizinho.Moscovo desmente qualquer intenção bélica e afirma ter retirado parte do contingente da zona.Nos últimos dias, o clima de tensão agravou-se ainda mais perante o aumento dos confrontos entre o exército da Ucrânia e os separatistas pró-russos no leste do país, na região do Donbass, onde a guerra entre estas duas fações se prolonga desde 2014.Com Lusa